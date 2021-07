Psg, Hakimi: «Farò di tutto per dare al mio club ciò che si aspetta da me»

Hakimi commenta il passaggio al PSG: «Oggi mi sento molto orgoglioso, farò di tutto per dare al club ciò che si aspetta»

Nella giornata di oggi Achraf Hakimi è diventato un nuovo giocatore del PSG. Il terzino marocchino ha commentato così il suo passaggio al club parigino ai microfoni della società francese.

«Mi sento molto orgoglioso oggi. Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l’opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno dei club più prestigiosi al mondo. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parc des Princes. Condivido le stesse altissime ambizioni con lo staff e i giocatori e farò di tutto per dare al mio club ciò che si aspetta da me» ha dichiarato Hakimi.