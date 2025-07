PSG, Hernandez e Pacho saltano la semifinale, ma rischiano anche la finale?

Il PSG prepara la semifinale del Mondiale per Club senza Pacho e Hernandez, espulsi contro il Bayern: finale a rischio per loro?

Il PSG continua a volare in questa stagione memorabile, superando il Bayern Monaco con un netto 2-0 nei quarti di finale del Mondiale per Club e conquistando l’accesso alla semifinale. Ora Donnarumma e compagni attendono di conoscere il loro prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund in programma questa sera alle 22 italiane. Tuttavia, la squadra francese dovrà fare a meno di due pedine importanti per il prossimo incontro: William Pacho e Lucas Hernandez sono stati infatti espulsi con cartellino rosso diretto, entrambi per interventi sconsiderati che hanno lasciato l’arbitro Taylor senza alternative.

Al minuto 82, Pacho ha commesso un fallo a gamba alta su Goretzka, colpendolo con i tacchetti sopra la caviglia, un gesto pericoloso e per questo sanzionato con il rosso immediato. Poco dopo, in pieno recupero, anche Lucas Hernandez è stato allontanato dal campo per una gomitata evidente rifilata a Guerreiro. Le due espulsioni arrivano in un momento cruciale della partita, che si era messa in discesa per il PSG grazie al gol di Doué, autore dell’1-0 che ha aperto la strada al successo parigino.

Ora resta da stabilire la durata delle squalifiche per i due difensori, con la FIFA che prevede regole precise in merito: ogni cartellino rosso comporta l’automatica assenza nella partita successiva della propria squadra nel torneo, ma può essere aggiunta una sanzione supplementare che estende la sospensione a più gare. I cartellini rossi non vengono annullati durante la competizione, quindi un’espulsione in semifinale implica la mancata partecipazione alla finale, qualora la squadra raggiunga quella fase.

Questo potrebbe rappresentare un problema non da poco per il PSG, che dovrà fare affidamento su alternative valide in difesa per mantenere alto il proprio livello e puntare con decisione al titolo mondiale.