PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League

Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due volte nei primi 20 minuti contro i nerazzurri, firmando un primato inedito nella storia della Champions League. Mai prima d’ora, come riportato da Opta una squadra aveva incassato due gol così presto in una finale. A sbloccare la partita è Achraf Hakimi, ex nerazzurro, che punisce la sua vecchia squadra con una conclusione precisa. Poco dopo, è Désiré Doué a raddoppiare con un’azione fulminea che sorprende la retroguardia interista. I francesi partono a razzo, lasciando l’Inter frastornata in un avvio da incubo che riscrive i record della competizione.

2 – Per la prima volta una squadra ha subito due gol nei primi 20 minuti di una finale di UEFA Champions League. Shock.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/WzMIOyScOu — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

Al 13’, Vitinha pesca alla perfezione il movimento senza palla di Désiré Doué, che taglia alle spalle di Bastoni e serve un assist rasoterra impeccabile per Hakimi: l’ex interista, libero sul secondo palo, appoggia in rete con semplicità. Il raddoppio arriva 11’ più tardi con una ripartenza lampo. Kvaratskhelia recupera palla quasi sulla linea di fondo, evita il corner e innesca l’azione con intelligenza. Dopo un rapido scambio con Dembélé, è Doué a colpire, con un tiro deviato da Dimarco che beffa Sommer.