Psg, Leonardo: «Atalanta ai quarti? Non facile, non perde da 11 partite»

In collegamento con la UEFA, il ds Leonardo ha commentato il sorteggio di Champions League che ha abbinato Atalanta – PSG

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha abbinato la squadra transalpina con l’Atalanta:

«L’Atalanta non perde da undici partite, e anzi ne approfitto per salutare gli amici che ho lasciato in Italia, sarà un piacere incontrarli in Champions. Il format è diverso, e ognuna di queste squadre avrà la possibilità di vincere».