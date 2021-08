Messi, il Psg prepara l’ingaggio: «Come quello di Neymar»

Lionel Messi è ad un passo dal Psg. Il club parigino prepara l’offerta di ingaggio per il numero 10 argentino: le ultime

Lionel Messi è pronto a sbarcare in Francia, dove lo aspetta il Psg. Terminata ufficialmente l’avventura al Barcellona, l’argentino ha scelto di ripartire da Parigi, dove ad attenderlo ci sarà l’ex compagno Neymar, che tanto ha spinto per convincere la Pulce a raggiungerlo.

Così come il brasiliano, Messi arriverà a guadagnare 30 milioni a stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. I vice campioni di Francia, dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo di questa pazza sessione di mercato, penseranno poi a far spazio con qualche cessione.