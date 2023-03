PSG, Mbappé criptico sul futuro: «Vinco la Ligue 1, poi si vedrà»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco

Kylian Mbappé ha parlato dopo la sfida tra Bayern Monaco e PSG.

PAROLE – «Un’altra delusione. Abbiamo perso contro una grande squadra e ora ci resta il campionato, speriamo di vincerlo. Se riconsidero il mio futuro? No, no… sono tranquillo, l’unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato e poi si vedrà. Siamo delusi ma dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare ad altro. Loro hanno una squadra costruita per vincere la Champions League, mentre questo è il nostro massimo, tutto qui».