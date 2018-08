Gigi Buffon centra il primo successo da giocatore dei parigini. PSG-Monaco, vittoria del club di Al-Khelaifi in Supercoppa

Va al PSG il primo trofeo della stagione. Il club di Al-Khelaifi, in attesa del rientro dei big, ha strapazzato il Monaco in Supercoppa, vincendo per 4-0. Decisivo Angel Di Maria, autore di una doppietta: l’argentino ha aperto e chiuso il match con un gol al 33′ e uno in pieno recupero. Nel mezzo i gol dei giovani Nkunku e Timothy Weah. Prima soddisfazione francese per Gigi Buffon che ha ringraziato la Juventus dopo il successo nella Supercoppa francese.

Così Buffon su Facebook dopo la vittoria: «Anche a 40 anni si può essere ancora felici per la vittoria di una supercoppa. Grazie ancora alla Juventus che mi ha permesso, con la cultura del lavoro, di arrivare a questa età in condizioni ottimali per performare ancora….Grazie al PSG – Paris Saint-Germain che ha trovato gli argomenti necessari per provare a spingermi ancora più in là….Grazie ai miei nuovi compagni che mi hanno permesso di vincere un altro trofeo e mi hanno accolto con entusiasmo, cortesia e rispetto…E grazie a Kevin Trapp che , nonostante me l’avesse già proposta giorni fa, oggi ha voluto farmi trovare la maglia N.1 al mio posto. Grazie di cuore Kevin e grazie a tutti quelli che mi permettono di emozionarmi ancora».