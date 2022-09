PSG, Neymar: «Totale mancanza di rispetto»

Neymar ha commentato il giallo preso dopo il gol del 3-1 contro il Maccabi Haifa: «Un giallo per non aver fatto niente»

Dopo il gol del 3-1 Neymar si è preso un cartellino giallo per aver esultato con una boccaccia, un’esultanza considerata provocatoria dall’arbitro Siebert. La risposta del brasiliano del PSG sui social.

«Questa è una totale mancanza di rispetto per un atleta. Questo genere di cose non può accadere. Prendo il cartellino giallo semplicemente per non aver fatto nulla e continuo a subire falli dolorosi e danni».