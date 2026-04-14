PSG, omaggio alla memoria di Diogo Jota ad Anfield: tributo carico di emozione con fiori, applausi e lacrime prima del match di Champions – VIDEO

Il PSG onora la memoria di Diogo Jota: fiori e commozione ad Anfield prima del ritorno dei quarti di Champions

Momenti di forte emozione ad Anfield prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il presidente Nasser Al‑Khelaïfi, l’allenatore Luis Enrique e l’intera squadra del Paris Saint‑Germain hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Diogo Jota, l’attaccante portoghese del Liverpool tragicamente scomparso in un incidente stradale.

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La delegazione parigina ha deposto un mazzo di fiori sul terreno di gioco, accompagnata da un lungo applauso del pubblico e da un clima di profonda commozione. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha unito idealmente le due squadre nel ricordo del giocatore, molto amato dai tifosi Reds e non dimenticato da tutto il panorama calcistico europeo.