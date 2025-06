Troppo PSG per Inter Miami, americani Messi al loro posto

Il PSG passa come un rullo compressore sopra l’Inter Miami di Messi e compagni: adesso la sfida al Bayern Monaco

Il PSG vola ai quarti di finale del Mondiale per club travolgendo l’Inter Miami con un netto 4-0. Più che una partita, una dimostrazione di forza. Non c’è mai stata partita, né possibilità di replica. Il Psg di Luis Enrique ha imposto sin dal primo minuto il suo calcio ipnotico, fatto di palleggio continuo, rotazioni incessanti, pressione alta e movimenti offensivi che confondono ogni assetto difensivo. Alla squadra americana, schiacciata fin da subito, non è bastata nemmeno la presenza di un Lionel Messi orgoglioso e combattivo: il suo talento solitario non ha potuto nulla contro una macchina collettiva ben oliata.

La chiave del dominio parigino è stata, ancora una volta, il centrocampo. Neves è stato protagonista assoluto con una doppietta e una prestazione da leader, Vitinha ha diretto con classe e creatività, Fabian Ruiz ha offerto sostanza e inserimenti continui. Luis Enrique ha creato un sistema fluido, un calcio totale che prende ispirazione dal Guardiola del City ma con uno stile più arioso e leggero. L’organizzazione è tale che il concetto di modulo fisso (il 4-3-3 sulla carta) si dissolve in campo, con sei giocatori costantemente in zona offensiva e rotazioni che rendono imprevedibile ogni azione.

I gol arrivano da una punizione geniale trasformata di testa da Neves, da un pressing feroce che costringe Aviles all’autorete, e infine da Hakimi, che chiude una delle tante azioni corali con il suo solito cinismo. Il Psg segna, diverte, domina. Per Miami, priva di idee e tiri per oltre un’ora, uscire senza subire una “manita” è quasi un successo. Ma la vera domanda adesso è un’altra: chi potrà fermare questo PSG? Sabato c’è Bayern: sarà il primo, vero banco di prova.