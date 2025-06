PSG, contro Seattle vuole tornare alla vittoria, dubbio Dembelé in attacco

Il PSG in campo contro Seattle Sounders, i francesi vogliono dimenticare in fretta il ko con il Botafogo: dubbi su Dembelé

Dopo l’euforia generata dalle roboanti vittorie su Inter (5-0) e Atletico Madrid (4-0), il PSG ha subito una brusca frenata, sorpreso dal Botafogo nel secondo turno del Mondiale per club. Il gol decisivo di Igor Jesus ha mostrato che anche la corazzata dell’emiro non è infallibile. I brasiliani, campioni in carica della Coppa Libertadores, hanno offerto una prova di compattezza e realismo, resistendo al 72% di possesso palla parigino e colpendo in contropiede. La sconfitta è stata in parte favorita da un ampio turnover deciso da Luis Enrique, che ha lasciato fuori metà titolari, rimedia poi nel secondo tempo senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. Il risultato ha acceso l’entusiasmo a Rio, dove i tifosi del Botafogo hanno celebrato in massa sulla spiaggia di Copacabana.

Ora il PSG rischia, almeno sulla carta, l’eliminazione: per passare il turno deve battere i Seattle Sounders, fermi a zero punti, e sperare che l’Atletico Madrid non ottenga un risultato migliore. Difficile, certo, ma non impossibile. Per questo Luis Enrique spera nel recupero di Ousmane Dembélé, ancora ai box dal 5 giugno per un infortunio al quadricipite sinistro. Il francese ha iniziato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione già contro i Sounders. Il suo rientro sarebbe fondamentale per ridare brillantezza a un attacco che, anche con Kvaratskhelia, Doué e il positivo ritorno di Barcola, ha mostrato segni di appannamento. Ma Dembélé ha anche motivazioni personali: vuole mettersi in mostra nelle prossime sfide per rafforzare la sua candidatura al Pallone d’Oro.