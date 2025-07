PSG al lavoro in vista della semifinale contro il Real Madrid, quattro assenti per Luis Enrique

Le ultime dall’allenamento del PSG in vista della semifinale del mondiale per Club contro il Real Madrid: 4 assenti per Luis Enrique

Il PSG, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco che ha garantito la qualificazione alle semifinali del Mondiale per Club, si prepara al prossimo impegno con qualche preoccupazione legata ad alcune possibili assenze. Oggi la squadra guidata da Luis Enrique ha svolto un allenamento mirato soprattutto al recupero dopo la sfida con i bavaresi, ma a destare attenzione è stata l’assenza di alcuni giocatori chiave dalla seduta sul campo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, all’allenamento odierno non hanno preso parte Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz e Gabriel Moscardo. In particolare, Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli, ha saltato la sessione a causa di un lieve virus, mentre Kimpembe, reduce da un infortunio subito nei giorni scorsi, ha evitato di allenarsi con il gruppo. Tuttavia, dall’ambiente parigino arriva un certo ottimismo sul suo recupero. Assenti anche Hakimi e Moscardo, come già anticipato nei giorni scorsi. Tutti questi giocatori sono rimasti in palestra durante la seduta, segno che si sta monitorando attentamente il loro stato di forma.

Il PSG nelle prossime ore si trasferirà a New York, dove si ritirerà presso la Pingry School, la nuova base nel New Jersey in vista della semifinale contro il Real Madrid, in programma mercoledì 9 luglio alle 21:00 ora italiana. Si tratta di un appuntamento molto atteso, quasi una finale anticipata tra due delle squadre più blasonate d’Europa.

Il timore per Luis Enrique è di affrontare questa sfida senza quattro elementi fondamentali della sua rosa. L’allenatore spagnolo dovrà gestire con attenzione la situazione medica e tattica per presentare la miglior formazione possibile, consapevole che ogni assenza potrebbe pesare in una gara così decisiva e delicata. La vigilia del match sarà fondamentale per capire se il PSG potrà contare su tutte le sue pedine o dovrà affrontare la corazzata Real Madrid con qualche defezione di rilievo.