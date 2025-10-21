Psv Napoli, Conte a Sky: «Lucca ha un’opportunità importante, approccio fondamentale. McTominay? Gioca e va benissimo così»

Psv Napoli, Conte a Sky ha commentato le scelte di formazione del match di Champions League che tra pochi minuti vedrà in campo i partenopei

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match della terza giornata di League Phase di Champions League contro il PSV Eindhoven. Il tecnico ha discusso le scelte di formazione e le chiavi della partita, sottolineando l’importanza dell’approccio e delle risposte dai giocatori.

MCTOMINAY GIOCA – «McTominay gioca, va benissimo così».

RANDE OCCASIONE PER LUCCA – «Chi ha la possibilità di giocare dall’inizio deve dare segnali importanti. Lorenzo sta cercando di alzare il livello, Hojlund è meglio non rischiarlo. È una grande opportunità per Lorenzo, per dare continuità alla partita col Torino. È importante dare delle risposte».

LA CHIAVE DELLA PARTITA – «Sarà importante l’approccio: affrontiamo una squadra forte, contro cui non è facile giocare e che l’anno scorso ha vinto il campionato. In base alla partita faremo delle scelte nel secondo tempo, se rinforzare delle zone o altre».

Conte ha ribadito l’importanza di partire con il piede giusto e di sfruttare al massimo le opportunità dei giocatori a sua disposizione, mentre la squadra si prepara per una sfida fondamentale in Champions League.