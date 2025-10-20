PSV Napoli, Conte analizza: «La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti. Su McTominay e De Bruyne»

PSV Napoli, il tecnico dei partenopei Antonio Conte: «La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo…»

Dopo il ko contro il Torino all’Olimpico, il Napoli è chiamato a reagire e avrà subito l’occasione di farlo in Champions League, nella sfida contro il PSV. La squadra di Conte ha raccolto finora 3 punti nelle prime due gare della League Phase: sconfitta all’esordio contro il Manchester City e vittoria nel secondo turno contro lo Sporting.

Alla vigilia del match europeo, l’allenatore azzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della partita per il percorso della sua squadra.

MCTOMINAY – «Non si è allenato in questi giorni e solo oggi ha fatto una parte. Dipenderà molto da lui. Se si sentirà di fare la gara ne saremo felici, sennò adotteremo un’altra soluzione»

FORMAZIONE – «Dobbiamo cercare di mettere una formazioni equilibrata. Giochiamo contro una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato olandese ed è sempre una rivelazione delle squadra in Champions. Si cerca sempre di fare il nostro meglio nel fare la formazione. L’ambizione nostra è di cercare di capire dove siamo e cercare di capire come ci stiamo in questa Champions League. Lo scorso anno non abbiamo fatto nessuna competizione europea e quindi per noi quello di quest’anno è un percorso nuovo. La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti che recepiscono gli insegnamenti dei maestri che si spera un giorno superino i maestri»

DE BRUYNE – «Cerco sempre di capire un pochettino il calciatore e secondo me in questo momento l’evoluzione che sta avendo Kevin è per diventare più partecipe al gioco di squadra. Lo vedo molto coinvolto anche perché a lui piace giocare. A noi lui ha fatto alzare il livello. Kevin ora esprime le sue potenzialità a livello importante non più nel suo solito ruolo ma in quello che sta facendo con noi. È un calciatore che ci fa costruire anche con personalità. Penso che gli stiamo ritagliando un ruolo e penso che lui sia molto coinvolto e contento».