 PSV Napoli, Conte analizza: «La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti. Su McTominay e De Bruyne»
PSV Napoli, il tecnico dei partenopei Antonio Conte: «La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo…»

Dopo il ko contro il Torino all’Olimpico, il Napoli è chiamato a reagire e avrà subito l’occasione di farlo in Champions League, nella sfida contro il PSV. La squadra di Conte ha raccolto finora 3 punti nelle prime due gare della League Phase: sconfitta all’esordio contro il Manchester City e vittoria nel secondo turno contro lo Sporting.

Alla vigilia del match europeo, l’allenatore azzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della partita per il percorso della sua squadra.

MCTOMINAY «Non si è allenato in questi giorni e solo oggi ha fatto una parte. Dipenderà molto da lui. Se si sentirà di fare la gara ne saremo felici, sennò adotteremo un’altra soluzione»

FORMAZIONE «Dobbiamo cercare di mettere una formazioni equilibrata. Giochiamo contro una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato olandese ed è sempre una rivelazione delle squadra in Champions. Si cerca sempre di fare il nostro meglio nel fare la formazione. L’ambizione nostra è di cercare di capire dove siamo e cercare di capire come ci stiamo in questa Champions League. Lo scorso anno non abbiamo fatto nessuna competizione europea e quindi per noi quello di quest’anno è un percorso nuovo. La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti che recepiscono gli insegnamenti dei maestri che si spera un giorno superino i maestri»

DE BRUYNE«Cerco sempre di capire un pochettino il calciatore e secondo me in questo momento l’evoluzione che sta avendo Kevin è per diventare più partecipe al gioco di squadra. Lo vedo molto coinvolto anche perché a lui piace giocare. A noi lui ha fatto alzare il livello. Kevin ora esprime le sue potenzialità a livello importante non più nel suo solito ruolo ma in quello che sta facendo con noi. È un calciatore che ci fa costruire anche con personalità. Penso che gli stiamo ritagliando un ruolo e penso che lui sia molto coinvolto e contento».

