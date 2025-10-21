PSV Napoli, Conte nel post partita: «C’è delusione. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza. Quest’anno sarà un anno complesso»

PSV Napoli, le dichiarazioni del tecnico dei partenopei Antonio Conte al termine della sfida di Champions League

Si è appena conclusa al Philips Stadion di Eindhoven la sfida tra il PSV e il Napoli. Il match ha visto trionfare i padroni di casa con un netto 6-2.

Al termine della gara, Antonio Conte ha rilasciato le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sia sull’andamento della partita sia sul momento che sta attraversando la sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «C’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non accadono mai per caso. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza che per certi versi alcune volte non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato dove i giocatori si sono spinti oltre i limiti, avevamo compattezza in tutto e per tutto. Secondo me 9 giocatori nuovi sono troppi: noi siamo stati obbligati. Inserire 9 teste all’interno dello spogliatoio non è semplice. Il livello è questo: la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire e tanto da lavorare: anche lavorando tanto ci vorrà tanta fatica. Quest’anno sarà un anno complesso: non ci dobbiamo disperare»

«Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati a farlo. Noi abbiamo cercato di mettere dentro nuovi giocatori, ci vuole tempo e pazienza. I vecchi che hanno fatto l’impresa dell’anno scorso devono essere bravi a guidare il gruppo. La costruzione della seconda stagione l’abbiamo fatta noi, dobbiamo riprenderci le responsabilità. Non voglio mettere le mani avanti, alla fine il mio nome viene spesso strumentalizzato per le trasmissioni. Dobbiamo cercare di lavorare sapendo che sarà un’annata difficile»

«Se vinci va tutto bene, se perdi va tutto male. Tutti avete elogiato la scelta dei 4 centrocampisti, abbiamo iniziato a farli convivere. L’equilibrio che noi abbiamo trovato adesso è quello migliore: avere due esterni offensivi non ci dà assolutamente equilibrio. E non credo sia giusto nemmeno sacrificare uno dei quattro centrocampisti. Rassegnato? Gioia non l’ho mai trasmessa, difficile farlo durante la partita. Il primo tempo è stato buono, il secondo ovviamente meno. Il mio atteggiamento? Sicuramente ero meno aggressivo, la prossima volta porterò la frusta e lo sgabello come i domatori di tigri»

