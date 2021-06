Pulcinelli: «Sinergia con l’Inter, speriamo di prendere Esposito»

Il presidente dell’Ascoli Pulcinelli, all’uscita dalla sede dell’Inter, ha parlato di collaborazione con l’Inter e del giovane Esposito

Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli, è da poco uscito dalla sede dell’Inter e si è intrattenuto con i giornalisti per spiegare i motivi della sua visita in via della Liberazione.

COLLABORAZIONE – «Ci siamo dati una disponibilità reciproca per collaborare, come spesso accade tra società di Serie A e Serie B, soprattutto per il bene dei ragazzi più giovani che hanno esigenza di giocare in un campionato inferiore prima di approdare nei campionati più importanti».

ESPOSITO – «Ci farebbe molto piacere poterlo avere con noi, ma non decidono solo le società. Contano anche le volontà dei procuratori e dei giocatori stessi».

I DETTAGLI SU INTERNEWS24