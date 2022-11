Qatar 2022, Bruno Fernandes: «Ronaldo? Nessun problema. E quel saluto...»

Bruno Fernandes, centrocampista e leader del Portogallo, ha parlato in vista dell’imminente Mondiale di Qatar 2022

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, ha parlato a Sky Sports UK in vista di Qatar 2022.

RONALDO – «Non ho letto l’intervista, ma non ci sono problemi. Il mio pensiero principale ad oggi è il Portogallo, dobbiamo pensare al Mondiale. Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutati ad essere qui e ora vogliamo tutti dare il massimo. Il saluto? Lo avete visto con il suono? Era uno scherzo tra noi, ma senza l’audio non si capisce. Io non ho problemi, faccio solo il mio lavoro».