Neymar è uscito a 15′ dal fischio finale di Brasile Serbia per una botta alla caviglia: ansia dei verdeoro per la loro stella

Nonostante la vittoria al debutto di Qatar 2022, c’è ansia nel Brasile per le condizioni di Neymar.

Il brasiliano è uscito infatti a 15′ dal triplice fischio per uno scontro in cui ha sentito dolore alla caviglia. Le sue condizioni sono attualmente in corso di valutazione