Il Dipartimento di Giustizia Usa ha mosso accuse verso quattro ex dirigenti della Fifa per delle bustarelle: le ultimissime

Scandalo, ancora una volta, all’interno della Fifa. Stando a quanto riferito dalla BBC, alcuni ex dirigenti sono stati accusati da alcuni procuratori statunitensi di aver preso delle tangenti per favorire le candidature di Russia e Qatar per l’organizzazione dei Mondiali 2018 e 2022.

Le accuse, mosse dal Dipartimento di Giustizia Usa, riguardano Nicolas Leoz, ex presidente dell’organo di governo sudamericano Conmebol (morto lo scorso anno) e l’ex capo della federazione brasiliana Ricardo Teixeira: entrambi avrebbero ricevuto tangenti per favorire Qatar che nega le accuse. Jack Warner di Trinidad e Tobago e afael Salguero di Guatemala avrebbero favorito la Russia, dietro compenso. Tutti questi ex dirigenti sono stati banditi a vita dalla Fifa.