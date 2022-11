Qatar, Dua Lipa: «Ci Canterò solo quando rispetteranno i diritti umani»

Dua Lipa conferma che non si esibirà alla cerimonia di apertura dei Mondiali: «Andrò in Qatar solo quando rispetteranno i diritti umani»

Anche Dua Lipa contro il Mondiale in Qatar. La cantante inglese ha deciso di mettere a tacere i rumors che la volevano esibirsi alla cerimonia di apertura con una storia su Instagram, dove spiega i motivi per cui non ci andrà.

«Non ho intenzione di farlo e non ci sono nemmeno state trattative. Tiferò per l’Inghilterra da lontano e visiterò il Qatar solo quando nel Paese saranno rispettati i diritti umani, così come ha promesso quando ha vinto la gara per l’assegnazione del Mondiale»