Sampdoria, Quagliarella meglio di Belotti: il confronto fra i due bomber

Fabio Quagliarella non spreca le occasioni da gol. I numeri dell’attaccante della Sampdoria sono migliori di Andrea Belotti

Fabio Quagliarella non ha tempo da perdere. A 38 anni, con il peso dell’attacco della Sampdoria sulla schiena, il capitano riesce a concretizzare le poche occasioni da gol che gli si presentano durante la partita. I numeri parlano chiaro: nove gol li ha realizzati sfruttando le 20 occasioni capitate.

Un gol ogni due, meglio anche di Andrea Belotti. Come riporta il Secolo XIX, l’attaccante del Torino, prossimo avversario dei blucerchiati al Ferraris in campionato, ha realizzato 11 gol in 29 occasioni, la media di quasi uno ogni tre.