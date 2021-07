Qualificazioni Champions League 2021/22: tutti i risultati del primo turno preliminare della competizione europea

È andato in scena il primo turno delle qualificazioni alla Champions League 2021/22. Spiccano la netta vittoria del PSV contro il Galatasaray e il clamoroso flop in trasferta della Stella Rossa contro l’Almaty. Ecco tutti i risultati, in attesa delle gare di ritorno che si giocheranno tra il 27 e il 28 luglio: