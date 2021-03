La CONMEBOL ha deciso di rinviare le gare, in programma a fine marzo, di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022: l’annuncio ufficiale

La decisione è stata presa in relazione all’impossibilità di avere in tempo tutti i giocatori sudamericani dai rispettivi club di appartenenza. La palla passa ora alla FIFA, che dovrà stabilire le date di recupero dei match.