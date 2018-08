Dopo Higuain e Caldara il Milan cerca altri due rinforzi. I grandi obiettivi restano Bernard e Rabiot: contatti in corso

Mattia Caldara e Gonzalo Higuain sono i due nuovi tasselli per il Milan di Rino Gattuso ma la campagna acquisti rossonera non è ancora terminata. L’arrivo del Fondo Elliott non permetterà ai rossoneri di spendere e spandere perché il Milan dovrà tenere a bada le spese a causa degli obblighi imposti dalla Uefa e dal Fair Play Finanziario e potrebbero essere necessarie delle cessioni per finanziare il mercato in entrata ma nel frattempo il Milan pensa agli acquisti e valuta Rabiot e Bernard.

Il centrocampista del PSG ha un solo anno di contratto e può lasciare il suo attuale club. Leonardo ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore ma l’operazione non è semplice perché Adrien, che ha rifiutato il rinnovo, piace anche ad altri grandi club ma il Milan vuole fare un tentativo. Le alternative restano sempre Samassekou e Bakayoko. Capitolo Bernard. L’esterno è in scadenza e ha un’intesa di massima con il Milan a 3,5-4 milioni a stagione. Leonardo è in contatto con l’entourage del giocatore che chiede però una ricca commissione per portare il brasiliano in rossonero. Si tratta e si continuerà a trattare anche nelle prossime ore. Il mercato del Milan è pronto a decollare.