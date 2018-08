L’addio di Marchisio libera Rabiot: la Juve stringe per il francese?

L’addio di Marchisio infiamma le ultime ore di mercato della Juventus: in arrivo un nuovo centrocampista? Ore calde sul fronte Rabiot: il PSG riflette se liberare subito il giocatore

Un fulmine nemmeno troppo a ciel sereno: la risoluzione consensuale del contratto di Claudio Marchisio con la Juventus era già da tempo annunciata e – tra una smentita e l’altra – alla fine è finita col diventare realtà proprio nelle ultime ore della sessione di calciomercato estivo. A questo punto si aprono nuovi ed imprevisti scenari in casa bianconera: Marchisio era in linea gerarchica di fatto il sesto ed ultimo centrocampista a disposizione di Massimiliano Allegri dopo Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Emre Can, Sami Khedira e Rodrigo Bentancur, ma comunque un elemento utile per poter competere su tre fronti. La sua risoluzione potrebbe voler dire che, proprio sulla deadline di mercato, sono possibili succulente novità per quanto riguarda il mercato in entrata bianconero. Mercato che pareva chiuso e che invece – a questo punto – tanto chiuso non è.

Proprio stamane molti giornali parlavano di un possibile offerta last minute bianconera per Adrien Rabiot. I fatti sono noti: il centrocampista del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto al termine della stagione e nel mirino anche del Milan, non ha rinnovato con la società francese e rischia di andare via a parametro zero firmando un contratto nuovo di zecca con un altro club già da gennaio. Voci non confermate assicuravano che il giovane transalpino avesse già un accordo di massima con la Juve. Il possibile inserimento del Milan nella trattativa avrebbe però portato i bianconeri ad anticipare i tempi dell’affare mettendo sul tavolo un’offerta compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro (non pochi per un giocatore in scadenza) per avere subito Rabiot. Ore di riflessione in casa PSG che – piuttosto che perdere il giocatore a zero – potrebbe cedere alle avances juventine: in questo senso l’addio di Marchisio alla Vecchia Signora rappresenterebbe un segnale quasi inequivocabile.