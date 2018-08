Il Milan è pronto a sfidare Juventus e Barcellona per Adrien Rabiot. Tentativo di Leonardo per il centrocampista del PSG

Intrigo Rabiot. Juventus, Inter e Milan, dopo diverso tempo, potrebbero tornare a lottare per lo stesso obiettivo. Il centrocampista francese classe ’95 ha un solo anno di contratto con il PSG e non sembra avere intenzione di firmare il prolungamento del contratto. Il centrocampista, corteggiato da Juve e Barcellona, potrebbe andare via nel giro di 2 settimane. Sul calciatore però, secondo Tuttosport, ci sono anche le due milanesi che hanno iniziato a fiutare l’affare. Il giocatore piace ad Ausilio ma anche a Leonardo che, insieme ad Ancelotti, lo ha lanciato in prima squadra.

Leonardo ha già preso contatti con la madre-manager del centrocampista francese. Il Milan cerca un nuovo centrocampista e nella rosa dei nomi rientra anche il mediano transalpino del PSG. Il futuro dipende da lui. Il contratto in scadenza tra un anno impone delle scelte importanti al giocatore. Leonardo, come detto, ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore ma non ancora con il Paris Saint-Germain. Resta da capire quanto chiederà il club parigino per lasciar andare il suo jolly di centrocampo in scadenza di contratto. Attenzione dunque a Inter e Milan, pronte a iscriversi di prepotenza alla corsa per Rabiot.