Radu, in curva per Roma-Lazio con un richiamo alle SS

Radu, ex capitano della Lazio, è andato a seguire il derby contro la Roma nella Curva biancoceleste con una felpa e un richiamo alle SS.

La Lega Serie A con il suo profilo inglese ha pubblicato la foto del giocatore, salvo puoi rimuoverla dopo aver visto il simbolo. “SS Lazio” è il nome della società ma sul maglione è stato stampato con un modo grafico diverso. Ovvero con lo stile utilizzato per le “SS” di Hitler, il corpo paramilitare di supporto al partito nazista Il nome della società però è stato stampato in un formato grafico diverso ovvero, quello che veniva utilizzato per le “SS” di Adolf Hitler, il corpo paramilitare di supporto al partito nazista che fu usato poi per instaurare un clima di terrore.