Rafia Lecce, addio imminente! Il centrocampista torna in patria: ecco con chi firmerà

Rafia Lecce, addio imminente! Il centrocampista torna in patria: ecco con quale squadra tunisina sta per firmare: i dettagli

Il matrimonio tra il Lecce e Hamza Rafia è giunto ufficialmente ai titoli di coda. Il centrocampista offensivo tunisino di 26 anni ha svuotato l’armadietto e ha già lasciato l’Italia, chiudendo la sua parentesi nel calcio nostrano. La sua prossima destinazione è il cuore del Nord Africa: l’Esperance Sportive de Tunis. Secondo quanto appreso e riportato dalla redazione di TMW, l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio: il trasferimento avverrà a titolo definitivo. Il giocatore è atteso in queste ore in patria per svolgere le visite mediche di rito, ultimo step burocratico prima della firma sul contratto che lo legherà a uno dei club più prestigiosi e titolati del continente africano.

I salentini sono in campo adesso nella sfida di campionato contro la Roma.

Un addio inevitabile: i numeri della stagione

La cessione era nell’aria ed è la logica conseguenza di una prima parte di stagione vissuta interamente ai margini del progetto tecnico dei Salentini. Rafia, trequartista dotato di ottima tecnica di base ma finito fuori dalla lista consegnata alla Lega per la Serie A, era considerato ormai un esubero dalla dirigenza di Via Costadura. I numeri del suo 2025/26 sono eloquenti: zero minuti giocati in gare ufficiali. L’ex talento cresciuto nel vivaio del Lione e passato poi alla Juventus (dove aveva assaggiato anche l’emozione della prima squadra), è stato convocato solamente in due occasioni tra campionato e Coppa Italia, restando però incollato alla panchina per tutti i novanta minuti.

Il bilancio in giallorosso

Si chiude così un’avventura iniziata nell’estate del 2023, quando il club giallorosso decise di puntare su di lui versando circa 800mila euro nelle casse del Pescara. In due anni e mezzo in Salento, il ventiseienne ha collezionato complessivamente 49 presenze condite da una rete, contribuendo alle passate salvezze ma perdendo progressivamente posizioni nelle gerarchie. Ora per Rafia si aprono le porte della prima vera esperienza in un club tunisino, un ritorno a casa per lui che dal 2019 difende con orgoglio i colori della nazionale delle “Aquile di Cartagine”, con cui vanta già 37 gettoni.