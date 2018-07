Rafinha, futuro in A: spuntano Juve e Lazio. Ma l’Inter ci riprova

Futuro in bilico e tutto da decifrare per Rafinha. Sul giocatore ci sono Juventus e Lazio ma attenzione anche all’Inter: le ultimissime

Rafinha torna in Italia? Il giocatore ha disputato un’ottima seconda parte di stagione con la maglia dell’Inter, aiutando i nerazzurri a centrare l’obiettivo Champions League. Il giocatore, ingaggiato in prestito con diritto di riscatto, è tornato al Barcellona ma potrebbe nuovamente tornare a giocare nella nostra Serie A. Non è da escludere infatti un nuovo accordo con un grande club italiano. L’Inter, per bocca del presidente Thohir, non è ancora fuori dalla corsa. I nerazzurri non hanno potuto effettuare il riscatto per i problemi legati al Fair Play Finanziario ma potrebbero imbastire una nuova trattativa con i blaugrana, ripartendo ‘da zero’.

L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di un rinnovo del prestito ma stavolta con obbligo di riscatto fissato a 36 milioni di euro da pagare entro la prima metà del luglio del 2019. Sul giocatore, figlio di Mazinho e fratello di Thiago Alcantara, non c’è solo l’Inter. Il Barcellona lo avrebbe offerto alla Lazio per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, e anche la Juventus avrebbe sondato il terreno nelle ultime ore. I 2,7 mln di stipendio attuali non rappresentano un ostacolo per i club italiani. Il Barça vuole 35-40 milioni per chiudere: Juve, Inter e Lazio ci provano.