Raiola: «Real Madrid su Pogba. Ma vuole vincere allo United»

Il noto agente Raiola ha parlato del futuro di Pogba: «In estate il Real Madrid su di lui. Ora vuole vincere al Manchester United»

Mino Raiola ha parlato del futuro di Paul Pogba: «Paul scegliendo il Manchester United è tornato a casa. Sarebbe potuto andare ovunque, ma ha scelto col cuore. È una bella persona. Ora vuole avere successo ed essere felice in Inghilterra».

«C’è stato un forte interesse da parte del Real Madrid e il Manchester non lo ha lasciato andare. A me è dispiaciuto, perché penso che Paul essendo francese come Zidane avrebbe creato un fattore importante per la storia del calcio transalpino», ha dichiarato il noto agente al The Telegraph.