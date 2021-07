Rakitic rivela: «Ronaldo mi ha chiamato per portarmi alla Juve»

Rakitic ha svelato un retroscena su un aneddoto che lo lega a Ronaldo. Il portoghese gli chiese di venire alla Juve

Ivan Rakitic sarebbe potuto diventare un giocatore della Juve. Grazie a chi? A Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è stato lo stesso centrocampista croato del Siviglia, spiegando a 24sata i retroscena di questo episodio di mercato risalente all’estate 2019, quando avrebbe potuto lasciare il Barcellona.

«Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus. Anche il club mi ha fatto sapere che mi voleva bene, ma per loro costavo troppo. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni per me».