Il Milan, dopo Paquetà, progetta già il prossimo colpo. I rossoneri sono sulle tracce di Ramsey, Tonali e Barella

Leonardo è scatenato e dopo il colpo a sorpresa, Lucas Paquetà, pensa ad altri colpi, specialmente in mezzo al campo. Bakayoko non ha ancora convinto e rischia il taglio. Il centrocampista ex Monaco e Chelsea non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e il suo riscatto è già in bilico. Il Milan ha iniziato a guardarsi attorno e secondo Il Corriere dello Sport monitora con attenzione Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza ma anche due giovani prospetti italiani quali Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, e Nicolò Barella, classe ’97 del Cagliari.

Ramsey rappresenterebbe l’acquisto low cost e potrebbe arrivare in rossonero grazie alla presenza dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Il manager, che lascerà l’Arsenal, potrebbe convincere il centrocampista gallese a fare lo stesso percorso. Più difficile arrivare ad Adrien Rabiot, altro parametro zero che fa gola a molti club, tra cui la Juventus. Complicato anche chiudere l’accordo per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari che ieri ha giocato molto bene con la Nazionale di Roberto Mancini e anche per Sandro Tonali, che gioca in B nel Brescia e ha già un valore di 10 milioni di euro.