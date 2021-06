Ramsey, c.t. del Galles accusa la Juventus: «Non ha giocato quanto avrebbe voluto»

Il c.t. del Galles Rob Page ha puntato contro la Juventus per il minutaggio concesso ad Aaron Ramsey

Rob Page, commissario tecnico del Galles, si sofferma sulle condizioni fisiche di Aaron Ramsey in vista dell’Europeo, dove i gallesi affronteranno nel girone anche l’Italia. Le sue parole in conferenza stampa sul centrocampista della Juventus.

«Alcuni non hanno sempre giocato nelle proprie squadre, come Ramsey: non ha giocato quanto avrebbe voluto in Italia, non possiamo spingerlo a 100 all’ora all’inizio. Non possiamo permetterci di far crollare lui, Ben Davies e gli altri che hanno giocato meno».