Il Milan cerca un colpo importante a parametro zero. Gazidis può portare Ramsey, Leonardo continua a seguire Rabiot

Il Milan pensa a un colpo importante a centrocampo, magari a parametro zero. Al momento sono due gli elementi cerchiati in rosso sull’agenda di Leonardo: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese classe ’92 è in scadenza di contratto con l’Arsenal e potrebbe essere un regalo di Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, proveniente proprio dall’Arsenal. Secondo Il Corriere dello Sport, il 27enne centrocampista potrebbe seguire le orme di Gazidis e potrebbe trasferirsi al Milan a parametro zero. Il Milan osserva la situazione ed è pronto ad entrare in scena, sfruttando anche l’arrivo di Gazidis in rossonero.

Un altro elemento seguito con grande interesse rimane Adrien Rabiot. Il centrocampista francese del PSG, come Ramsey, ha un contratto in scadenza nell’estate del 2019. Problemi tra il francese e il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto. Sul gioiellino classe ’95 dei parigini però ci sono numerosi club, tra cui Barcellona e Juventus ma Leonardo spera di sfruttare i buoni rapporti con il giocatore e con il suo entourage per strappare il sì del calciatore. Nel mirino anche Barella, pallino di Gattuso, ma le richieste del Cagliari sono molto alte.