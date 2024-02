Ranieri: «Ecco chi recupera contro la Roma. Su De Rossi...»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri in vista della gara contro la Roma di campionato

MERCATO – «Sono soddisfatto, ho perso Goldaniga e Mancosu operato, Mina e Gaetano hanno ottime referenze e sono pronti per giocare»

INFORTUNI – «Sulemana non recupera, vediamo se lo avremmo da martedì»

ROMA – «Faccio questo lavoro per le emozioni che da. Roma da emozioni particolari, stare a Cagliari sono emozioni forti. Per De Rossi spero che faccia la carriera che merita, era già un allenatore in campo e spero per lui che sia la strada giusta»

