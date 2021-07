Ranieri: «Finale? Sarà una partita equilibrata tra Italia e Inghilterra»

L’ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni alla BBC Sport.

ANIMA – «Ora abbiamo la mentalità giusta, l’anima italiana, stiamo insieme, soffriamo, lottiamo. Mancini vuole dare alla squadra la gioia di giocare in avanti, di attaccare in ogni situazione. La nostra mentalità è cambiata in due anni. Quando è possibile, cerchiamo di dominare l’avversario. Quando non è possibile, cerchiamo di modificarci per vincere la partita».

FINALE – «Penso che sarà una partita molto, molto bella. L’avevo detto prima che iniziassero gli Europei, la finale sarebbe potuta essere Italia e Inghilterra».