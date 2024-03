Ranieri pre Cagliari Verona: «Gara importantissima per noi»

Conferenza stampa Ranieri: le parole dell’allenatore del Cagliari in vista della sfida contro l’Hellas Verona di Marco Baroni

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara contro l’Hellas Verona di Marco Baroni.

GARA DECISIVA – «Serve determinazione, il Verona è una squadra quadrata che ci somiglia molto. E’ più fisica di noi, fanno tanti falli. Dobbiamo essere reattivi e molto rapidi»

MINA – «Oggi si è allenato, l’ho fermato io ma lui voleva continuare. Valuterò per lui così come Gaetano e Shomurodov, la sera prima della gara deciderò»

SOSTA – «Sia noi che il Verona avevamo tanti nazionali, gli ho trovati bene al rientro e sanno che ci giochiamo tanto. Non sarà una gara decisiva ma molto importante»

VALORE – «Non so se sia un pizzico più importante, è una delle gare dove dobbiamo fare bene. Dopo ci sarà un ciclo di gare toste con squadre che lottano per cose importanti. Non guardo mai il nome dell’avversario, i ragazzi sanno cosa dobbiamo fare»