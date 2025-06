Malagò su Ranieri: «Persona seria. Rifiuto della Nazionale? Lui avrebbe accettato se non ci fosse stata questa cosa»

Claudio Ranieri e la Nazionale: ecco le dichiarazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla situazione

Claudio Ranieri continua a raccogliere attestati di stima anche fuori dal campo. Questa volta è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a sottolineare pubblicamente il valore umano e professionale dell’ex tecnico, oggi Senior Advisor della Roma. Intervenuto a margine della presentazione della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, Malagò ha espresso parole di grande rispetto nei confronti di Ranieri, elogiandone integrità e coerenza.

«Ranieri è una persona molto seria – ha dichiarato Malagò – e ciò che apprezzo di lui, una qualità ormai sempre più rara nel mondo dello sport e del calcio, è che quando dà la sua parola, qualunque cosa accada, la mantiene. E questo è esattamente ciò che ha fatto». Il riferimento è alla recente decisione di Claudio Ranieri di declinare la possibilità di assumere un ruolo tecnico nella Nazionale italiana, preferendo restare fedele al suo impegno con la Roma.

Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto in un momento di incertezza per la guida della Nazionale, ma che ha confermato ancora una volta lo stile inconfondibile di Ranieri. Malagò, nel corso del suo intervento, ha voluto chiarire anche il proprio punto di vista sulla vicenda, sottolineando come la posizione dell’ex allenatore dell’Inter sia stata chiara sin dall’inizio. «La mia opinione – ha aggiunto – è che Ranieri abbia da subito comunicato la sua non disponibilità. Se però ci fossero state le condizioni ideali, sono sicuro che avrebbe preso seriamente in considerazione l’opportunità».

Le parole del presidente del CONI sono solo l’ultima testimonianza del rispetto che Ranieri continua a riscuotere nel mondo del calcio. Uomo di calcio prima ancora che allenatore, il tecnico romano ha costruito la propria carriera non solo grazie alle competenze tattiche, ma anche e soprattutto per la sua rettitudine, la signorilità e il rispetto per gli impegni presi.

Non è la prima volta che Ranieri viene avvicinato alla panchina della Nazionale. Il suo nome è da sempre considerato una garanzia, sia per le competenze maturate nel corso di una lunga carriera in Italia e all’estero, sia per la capacità di gestire gruppi e situazioni complesse con equilibrio e autorevolezza. Ma ancora una volta, Ranieri ha preferito rimanere coerente con le proprie scelte, confermando la sua disponibilità a contribuire al progetto Roma in una veste più dirigenziale.

In un calcio sempre più condizionato da interessi, contratti e cambi di rotta improvvisi, la figura di Claudio Ranieri rappresenta un punto fermo, un esempio di come si possa essere protagonisti rimanendo fedeli ai propri valori. Un profilo che, come sottolineato anche da Malagò, merita rispetto e riconoscimento. E forse, proprio per questo, resta uno dei personaggi più amati del panorama calcistico italiano.