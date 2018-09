I tifosi del Leicester non hanno dimenticato Claudio Ranieri: chiesto al club di inaugurare una statua del tecnico fuori dallo stadio

L’incredibile trionfo del 2015/2016 è rimasto nella storia della Premier League e del calcio mondiale. Il Leicester giocò un bello scherzo alle big inglesi andandosi a prendere il primo storico titolo a dispetto dei pronostici, sotto la sapiente guida di Claudio Ranieri. Da quelle parti il tecnico romano non l’hanno giustamente mai dimenticato nonostante l’esonero a sorpresa nel febbraio 2017 e anzi c’è chi è tornato alla carica pur di regalargli un riconoscimento meritato, come avviene da sempre in Inghilterra.

Ecco quindi che l’editorialista della Fanzone del ‘Leicester Mercury’ ha inviato una richiesta ufficiale al club sotto espressa richiesta del tifo delle ‘Foxes’ di inaugurare, all’ingresso del ‘King Power Stadium’, una statua di bronzo raffigurante proprio l’allenatore. Lo stesso Ranieri vorrebbe tornare per salutare i protagonisti di quella entusiasmante e incredibile cavalcata ma, alla domanda fattagli da un tifoso, ha risposto così: «Se nessuno mi invita…mi piacerebbe rivedere tutti, ma non tocca a me». Si tratterebbe di un riconoscimento prestigioso giusto coronamento di uno straordinario lavoro di Ranieri.