Ranking UEFA, allarme Italia: crollo al quinto posto. Serve la rimonta per la Champions extra

Ranking UEFA, allarme Italia: Premier in fuga, Azzurre chiamate al riscatto per scalzare Germania e Spagna. L’anomalia Polonia e il bivio Napoli

Il calcio italiano si trova a un bivio cruciale per il proprio futuro europeo. A lanciare l’allarme è la Gazzetta dello Sport, che nel giorno dell’ultimo turno della League Phase di Champions League analizza una situazione di classifica ben diversa da quella di dodici mesi fa. Se un anno fa l’Italia veleggiava al secondo posto con oltre 15 punti di coefficiente, oggi il movimento tricolore è scivolato in quinta posizione, fermo a quota 13. Il rendimento è calato drasticamente proprio alla vigilia delle eliminazioni dirette, rendendo la corsa al quinto slot per la prossima “Coppa dalle grandi orecchie” una salita ripida.

Davanti a tutti, irraggiungibile, c’è l’Inghilterra. La Premier League domina con quasi 17 punti e si appresta a qualificare sei squadre su sei, ipotecando di fatto uno dei due posti extra. La vera battaglia sarà dunque per la seconda piazza disponibile, un “tutti contro tutti” che vedrà l’Italia sfidare Germania e Spagna, con le possibili incursioni di Francia e Portogallo. Attualmente, tra le grandi si è inserita a sorpresa la Polonia (13,6 punti), spinta dai risultati in Conference League. Tuttavia, si tratta verosimilmente di un fuoco di paglia: la Champions mette in palio fino a 48 punti contro i 32 della terza coppa, destinando i polacchi a scendere in graduatoria.

Per risalire la china, il calcio italiano deve muoversi in blocco. Atalanta, Inter, Juventus, Roma e Bologna sono già certe almeno dei playoff nelle rispettive competizioni. La Fiorentina, finalista delle ultime due edizioni di Conference, attende lo Jagiellonia agli spareggi. Il vero ago della bilancia sarà il Napoli di Antonio Conte: la sfida odierna contro il Chelsea è decisiva per non perdere un pezzo pregiato del contingente. Con sette squadre di Serie A in lotta per quattro posti, ottenere il quinto slot è vitale per evitare bagni di sangue sportivi ed economici a fine stagione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet