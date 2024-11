Ranocchia sicuro: «Inter Napoli, partita emotiva. Sarà un bel campionato. Parole di Conte? A Empoli non ha parlato e stasera…»

Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, ha parlato nel post gara di Inter Napoli negli studi di Pressing. Le sue dichiarazioni

L’ex difensore dei nerazzurri Andrea Ranocchia ha parlato cosi del pareggio tra Inter e Napoli negli studi di Pressing. Le sue parole:

INTER NAPOLI- «E’ stata una partita abbastanza equilibrata, l’Inter ha fatto qualcosina in più, ma non ha inciso sul risultato finale. Le due squadre di sono rispettate. E’ stata una partita molto emotiva, era forte la voglia di non farsi male e allo stesso tempo di far male. Sapevano entrambe le squadre che la partita era importante e non hanno avuto grandi benefici da questa partita. Classifica stranissima, cortissima, ma sarà un bel campionato».

PAROLE CONTE– «Un po’ mi arrabbierei se mi dessero un rigore così, ma siamo in un momento in cui il Var guarda il centimetro e quindi in area devi stare attento. Non puoi intervenire e questo limita il difensore. Il tocco c’è, l’entità non è così importante da far cadere Dumfries. Le parole di Conte? Ogni allenatore, direttore, tira l’acqua al proprio mulino a seconda di quel che gli può far comodo, per cui a Empoli non lo aveva detto e stavolta sì».

VAR- «Migliorare? Non si può perché ogni tesserato dice quel che gli fa comodo. Il problema grave è che se vediamo tutti i rigori dati col Var, che fischino questo ci sta. Per me il rigore dev’essere una cosa seria, da ex difensore dico che il difensore oggi non può più intervenire ed è un handicap».