Raspadori: «A Madrid sto bene. Resto molto ambizioso. La sfida contro l'Inter? Loro sono molto forti, ma..."

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Raspadori ha parlato della sfida del suo Atletico Madrid contro l’Inter.

FELICE A MADRID, ANCHE SE GIOCO POCO? – «Sì. Ma sono ambizioso, molto: lavoro e vado per la mia strada».

IL MIO GOL CONTRO IL GETAFE PUÒ ESSERE LA SVOLTA? – «Quando si hanno opportunità ci si deve far trovare pronti. Tutto qui».

DOMANI L’INTER, LA SQUADRA PER CUI TIFAVO DA BAMBINO – «Avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti».

CHI VINCERÀ? – «Vogliamo dire la nostra, ovviamente. Per quanto fatto finora, vedo un Arsenal molto competitivo».

CHI VINCE LO SCUDETTO IN SERIE A? – «La Roma sta facendo un percorso incredibile, ma è difficile fare previsioni. Il Milan non avendo le coppe starà lì, come è successo a noi la scorsa stagione. E poi Napoli o Inter».