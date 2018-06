Razzi boom: «Kim tifa Inter e andava a San Siro da giovane»

L’intervista dell’ex senatore Razzi a Tuttosport in cui svela la fede calcistica di Kim Jong-un a tinte nerazzurre. E sull’arrivo di Han in Italia…

E’ un fiume in piena l’ex senatore della Repubblica Italiana, Antonio Razzi, durante il corso dell’intervista odierna rilasciata ai microfoni di Tuttosport. Egli ha parlato dell’amicizia con il dittatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Kim Jong-un, dovuta ai tempi di studio passati in Europa dal politico nordcoreano. Razzi intanto ha svelato una curiosità legata alla fede calcistica di Kim: «Lo sapete, no, che da giovane aveva studiato a Berna e che andava a San Siro a vedere l’Inter e il Milan? Gli piace molto il calcio italiano. La nostra grande tecnica. Tifa Inter. Io Juve. Juventinissimo. Ma non abbiamo mai parlato di calcio. C’è troppa rivalità tra Inter e Juve, non volevo creare un motivo di attrito tra noi. Di mezzo c’era la pace del mondo. Pensavo, ridendo: Antò, non parlare della Juve a un interista, sennò poi questo qua ti spara! Però se la Juve vince 7 scudetti un motivo sotto ci sarà, no? Siamo forti».

Razzi parla anche del retroscena legato all’arrivo del calciatore nordcoreano Han in Italia: «Siamo nel 2012. Avevo già portato l’ambasciatore coreano a vedere la scuola. Era entusiasta. E così io, Dominici e un allenatore portoghese siamo andati in Corea a vedere i ragazzi da prendere: era il 2013. Poi nel 2014 ho portato anche Salvini della Lega, lì con me. In questo modo poi ho conosciuto Han e l’ho fatto portare in Italia. Ha giocato nel Perugia e ora fa gol in A col Cagliari: il primo nordcoreano nella storia del nostro calcio. Pure Choe avevo fatto venire, quello che dopo ha giocato nella Primavera della Fiorentina. Comunque appena vidi giocare Han mi piacque subito. Veramente bravo».