RB Lipsia, Nkunku: il francese è uno dei principali talenti di Nagelsmann

Nkunku è uno dei tanti giovani del RB Lipsia che sono esplosi con Nagelsmann. Nello specifico, il francese è uno dei principali rifinitori della Bundesliga: 12 assist fin qui, una media di 0.7 per 90′. Solo Jadon Sancho e Muller hanno numeri migliori.

Christopher Nkunku: Of the 58 players to attempt 50+ crosses, @c_nk97 has a better cross success rate (41.1%) than any other player in the Bundesliga this season pic.twitter.com/8SBCrhErgx

— WhoScored.com (@WhoScored) April 19, 2020