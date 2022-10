Real Madrid Barcellona, c’è aria di Clasico: Xavi per dimenticare la Champions

Oggi alle ore 16.15 scenderà in campo il Clasico della Liga tra Real Madrid e Barcellona, per i blaugrana è l’occasione per dimenticare la Champions League

Oggi alle ore 16.15 scenderà in campo il Clasico della Liga tra Real Madrid e Barcellona, per i blaugrana è l’occasione per dimenticare la Champions League.

La squadra di Xavi deve assolutamente ritrovarsi dopo la doppia sfida contro i nerazzurri che ha di fatto perdere le speranze qualificazione in Europa. Non una partita come le altre, ma LA PARTITA. In Spagna la data del Clasico è cerchiata di rosso sul calendario e oggi al Bernabeu sarà la resa dei conti.

Benzema o Lewandowski? Questa è l’altra sfida nella sfida tra due grandi bomber. Dalle sfide per il Pallone d’Oro fino al campo, quest’anno si amplia la battaglia. Chi sarà decisivo? Impossibile dirlo, ma c’è la possibilità di assistere a una partita di grande calcio europeo.