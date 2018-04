Real Madrid-Bayern Monaco streaming e diretta tv: ecco come vedere la partita di ritorno delle semifinali di Champions League 2017/2018 dell’1 maggio. Gara in chiaro su Canale 5…

Real Madrid-Bayern Monaco è la partita che vale la finalissima di Champions League 2017/2018 a Kiev. La squadra di Zinedine Zidane sfida quella di Jupp Heynckes nel fantastico palcoscenico dello stadio Santiago Bernabeu per il ritorno delle semifinali della competizione continentale in programma per martedì 1 maggio 2018 alle ore 20.45. Si parte ovviamente dal risultato dell’andata: all’Allianz Arena, mercoledì scorso, gli spagnoli si erano imposti fuori casa per a 1 a 2 grazie alle reti di Marcelo e Marco Asensio che avevano risposto all’iniziale gol di Joshua Kimmich per i padroni di casa. Per i bavaresi la partita di Madrid si annuncia dunque come una mezza impresa: al Bayern potrebbe non bastare semplicemente vincere (l’1 a 0, per esempio, sarebbe del tutto inutile ai fini della qualificazione), ma servirà soprattutto segnare senza prendere assolutamente gol.

Real-Bayern sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e soprattutto in chiaro su Canale 5. Non è tutto però: la partita potrà essere seguita dagli abbonati in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Premium Play ed in streaming gratis anche direttamente sul sito ufficiale di Mediaset (a QUESTO indirizzo). Real Madrid-Bayern Monaco potrà essere seguita in tv anche sulle frequenze della tv svizzera RSI LA2: l’emittente sarà raggiungibile anche sul suolo italiano per tutti i residenti nelle estremità nord.

Real Madrid-Bayern Monaco: probabili formazioni

QUI REAL MADRID – Qualche novità possibile in casa madridista rispetto all’andata: Zidane dovrebbe fare affidamento più o meno sui soliti uomini, tenendo a mente l’indisponibilità di Dani Carvajal in difesa, dal centrocampo in su. In attacco invece il tecnico francese potrebbe anche stravolgere le carte: fermo restando l’intoccabilità di Cristiano Ronaldo, potrebbe esserci spazio per Asensio, eroe all’andata, di fianco supportato da Lucas Vazquez. In altre parole: panchina probabile per i gran duellanti di questa stagione, ovvero Gareth Bale, già messo da parte una settimana fa, ed Isco, che negli ultimi tempi aveva giocato spesso.

QUI BAYERN MONACO – Ancora una volta Heynckes dovrà fare la conta degli indisponibili: out Manuel Neuer in porta, Jerome Boateng in difesa, Arturo Vidal a centrocampo, Kingsley Coman in attacco e, novità, pure Arjen Robben, che si è infortunato (problema muscolare) nella gara d’andata e che non dovrebbe recuperare in vista del match. Scelte obbligate insomma per l’espertissimo allenatore tedesco, che dovrebbe fare affidamento più o meno sugli stessi uomini della partita di mercoledì scorso con l’ingresso di Thomas Muller a completare il trio composto da Franck Ribery e dal grande ex James Rodriguez al posto di Robben alle spalle dell’unica punta, l’insostituibile polacco Robert Lewandowski.

REAL MADRID (4-3-1-2) – Keylor Navas; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez; Asensio, Cristiano Ronaldo

BAYERN MONACO (4-3-3) – Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez, James Rodriguez; Muller, Lewandowski, Ribery

Real Madrid-Bayern Monaco: curiosità e statistiche

Ecco alcune delle statistiche riguardanti Real-Bayern:

In Champions nessuna squadra ha mai rimontato un 1-2 subito in casa all'andata

Real-Bayern è la partita più giocata in Europa: questo incontro sarà il numero 26

12 le vittorie madridiste, 11 quelle tedesche, 2 i pareggi finora

Il Bayern ha perso tutte le ultime 6 gare contro il Real: striscia negativa record

L'ultima vittoria tedesca al Bernabeu è del 2001 (0-1, gol di Giovane Elber)

Nelle ultime 41 partite interne in Champions il Real è sempre andato in gol

L'ultima volta che il Real non ha segnato in casa era il 2011, contro il Barcellona

Con Zidane in panchina il Real non è mai stato eliminato in Champions League

Il Bayern non ha vinto le ultime due gare in Champions, non arriva a tre dal 2009

In Champions il Real non subisce espulsioni da 57 partite, record europeo

Asensio ha segnato gli ultimi 3 gol sempre da sostituto, mai da titolare

Ronaldo in casa in Champions ha segnato 54 gol in 48 partite, 13 nelle ultime 7

Lewandowski non segna in Champions da 4 gare: striscia peggiore col Bayern

Real Madrid-Bayern Monaco: l’arbitro della partita

Fischierà Real-Bayern il turco Cuneyt Cakir coadiuvato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun e gli addizionali Huseyin Gocek e Baris Simsek, mentre il quarto uomo sarà Mustafa Emre Eyisoy. Quest’anno Cakir ha già arbitrato il Real in Champions in occasione della partita di andata contro la Juventus vinta per 0 a 3 a Torino e nella fase a gironi contro il Tottenham (spagnoli sconfitti per 3 a 1 fuori casa). Sempre nella fase a gironi il turco ha anche fischiato Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, con i tedeschi vincenti per 3 a 1. In totale Cakir ha arbitrato il Real nove volte finora (cinque vittorie, due sconfitte e due pareggi) e cinque volte il Bayern (tedeschi al contrario sempre vincenti in praticamente tutte le occasioni).