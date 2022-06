Real Madrid, Benzema: «Allenatore dopo il ritiro? Può darsi...»

Il bomber del Real Madrid Benzema ha parlato delle sue intenzioni una volta ritiratosi dal calcio giocato

Karim Benzema, bomber del Real Madrid, in una intervista a Onze Mondial ha parlato delle sue intenzioni una volta appesi gli scarpini al chiodo.

ALLENATORE – «Se ho già pensato cosa farò dopo il ritiro e se farò l’allenatore? Veramente non lo so. Non so se sarò allenatore, ma forse può essere. In ogni caso amo molto il calcio quindi quello che farò una volta ritirato sarà sicuramente qualcosa di vicino all’essere allenatore. Ad ogni modo vedremo cosa ci riserverà il futuro».