Real Madrid, Bernardo Silva è un caso! Non trova spazio con Mourinho

Dopo la titolarità fino al 12 settembre, l’ex City ha giocato appena otto minuti: la sfida di Champions con la Roma può essere l’occasione per rilanciarsi



Il Real Madrid di José Mourinho, tecnico portoghese tornato sulla panchina dei blancos, non ha ancora trovato la quadratura a centrocampo, e il caso di Bernardo Silva è diventato uno dei temi più delicati della stagione. Il centrocampista portoghese, 32 anni e arrivato a parametro zero dal Manchester City a luglio, era stato indicato dal tecnico come l’uomo giusto per dare ordine e qualità alla manovra: il club lo aveva anticipato anche all’Atlético Madrid, che sembrava vicino a chiudere.

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Un vuoto da colmare in mediana

L’operazione era diventata urgente dopo la partenza di Dani Ceballos e il mancato arrivo di Rodri, inseguito senza successo. Ma i risultati non sono arrivati: Tchouaméni e Valverde si sono consolidati in mezzo, Arda Güler resta il riferimento per servire gli attaccanti alle spalle di Bellingham, Mbappé e Vinícius, mentre Diomandé ha conquistato spazio nelle rotazioni offensive.

La frecciata di Mourinho e il declino

In estate, Mourinho aveva lanciato una frecciata pubblica, spiegando che Bernardo era arrivato in condizioni non ottimali, aggiungendo con ironia che a lui “fa bene non fare nulla in vacanza”. Comunque il tecnico gli aveva dato fiducia a inizio campionato. La situazione è però cambiata presto: l’ultima titolarità risale al 12 settembre, nel 4-1 al Rayo Vallecano. Da allora ha giocato otto minuti nel derby con l’Atlético, restando in panchina contro Elche e Villarreal.

Neanche la Nazionale lo aiuta

Nemmeno la pausa internazionale ha offerto un’occasione di rilancio: con il Portogallo ha totalizzato sette minuti nelle quattro vittorie in Nations League, rimanendo fuori contro Galles e Danimarca. Mourinho non sembra intenzionato a scaricarlo, ma l’esperimento in doppio mediano accanto a Valverde non ha dato i frutti sperati. Mercoledì, con la Roma in Champions League, potrebbe arrivare un nuovo test.