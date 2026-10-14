Conte-Manchester United, apertura totale: i Red Devils pensano al tecnico italiano dopo il crollo con l’Atletico. Monta la polemica nello spogliatoio

Il momento dei Red Devils è sempre più delicato: Carrick rischia dopo il ko in Champions League, mentre Lisandro Martinez attacca duramente la società

Antonio Conte direbbe sì al Manchester United. I Red Devils sono considerati uno dei pochi club al mondo capaci di convincere l’allenatore italiano ad accettare una panchina a stagione in corso, interrompendo in anticipo l’anno sabbatico iniziato dopo il divorzio consensuale con il Napoli.

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La situazione dello United è sempre più pesante. La squadra inglese ha raccolto appena 6 punti nelle prime 6 giornate di Premier League, scivolando già a -12 dal Manchester City, capolista a punteggio pieno. Anche in Champions League il rendimento resta preoccupante: martedì sera, sul campo dell’Atletico Madrid, è arrivata la quarta sconfitta nelle prime nove gare stagionali, con sole due vittorie ottenute contro Ipswich e Sabah Baku a Old Trafford.

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Manchester United, Carrick sempre più in bilico

La gara contro l’Atletico Madrid ha accentuato la crisi. Dopo il vantaggio firmato da Pablo Barrios, la squadra del Cholo Simeone si è vista annullare un gol a Johnny Cardoso per fallo di mano. Il raddoppio è arrivato comunque nella ripresa, con Ademola Lookman, ex Atalanta, bravo a fissare il risultato sul 2-0 cinque minuti dopo l’espulsione di Leny Yoro.

Un’altra serata da dimenticare per Michael Carrick, sempre più esposto dopo un avvio di stagione insufficiente. In questo scenario, il nome di Conte torna con forza per la panchina del Manchester United.

Manchester United, Lisandro Martinez durissimo

A rendere ancora più teso il clima sono arrivate le parole di Lisandro Martinez nel post partita: «Questa prestazione è davvero scadente, sembra uno specchio della nostra società. Ogni stagione è sempre la stessa storia e ripetiamo sempre le stesse cose, è il momento di dire la verità altrimenti qui non cambierà mai niente».

Il difensore argentino ha poi aggiunto: «Continuiamo a cambiare allenatori, ma le altre aree? Mi aspetto più acquisti di giocatori forti dai nostri dirigenti, nello scorso mercato estivo servivano maggiori investimenti. Abbiamo bisogno di più ambizioni per puntare a vincere Champions e Premier League, secondo me non abbiamo una rosa all’altezza delle altre squadre di vertice in Europa. Carrick è stato supportato adeguatamente? Non credo, ma sta facendo del suo meglio».

Carrick risponde, Diallo non si nasconde

Carrick ha preferito non alimentare lo scontro: «Non ho visto la sua intervista, quindi ora non è il momento giusto per commentarla. Dopo una partita come questa c’è tanta delusione e c’è il rischio di farsi prendere dall’emotività del momento».

Durissimo anche Amad Diallo, ex Atalanta, che su Snapchat ha scritto: «Cazzo, che vergogna! Non ho parole». Il Manchester United è dentro una crisi profonda: ora la panchina di Carrick traballa e l’ombra di Conte si fa sempre più concreta.