Addai torna al De Kuip con il Como: il talento di Fabregas cerca riscatto contro il Feyenoord

L’esterno olandese ritrova lo stadio di Rotterdam dopo i precedenti negativi con l’AZ Alkmaar: per i lariani c’è la possibilità di scrivere una pagina storica in Champions League

Jayden Addai si prepara a vivere una serata dal sapore particolare. L’esterno offensivo del Como, classe 2005, tornerà al De Kuip per affrontare il Feyenoord nella prima trasferta europea della storia recente del club lariano. Uno stadio che conosce bene e che, finora, non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni.

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Il Como lo aveva acquistato dall’AZ Alkmaar per circa 14 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore allora appena diciannovenne e con una trentina di presenze in prima squadra. Un investimento che aveva sorpreso anche la stampa olandese, colpita dalla decisione del club lariano di puntare con forza su un talento ancora in piena costruzione.

Addai, i precedenti negativi al De Kuip

Con la maglia dell’AZ Alkmaar, Addai ha già respirato l’atmosfera del De Kuip, uno degli stadi più caldi d’Olanda. In totale ha raccolto circa 30 minuti in due apparizioni diverse contro il Feyenoord, il 7 febbraio 2024 e il 2 novembre dello stesso anno. In entrambe le occasioni, però, la sua squadra è uscita sconfitta: prima 2-0, poi 3-2.

Il dato si allarga anche al bilancio complessivo: nei quattro incroci giocati in carriera contro il Feyenoord, Addai non ha mai trovato la vittoria. La sfida di Champions League con il Como può quindi diventare l’occasione giusta per invertire la tendenza.

Fabregas rilancia Addai dopo l’infortunio

Il percorso in Italia dell’esterno non è stato semplice. Tornare da una lesione al tendine d’Achille e da otto mesi di stop non è mai banale, soprattutto per un giocatore giovane e ancora in fase di maturazione. La prima stagione con il Como non è andata come sperato, ma ora Addai è tornato a disposizione.

Cesc Fabregas ha speso parole importanti per lui: «Il fatto che sia tornato abile e arruolato è un’ottima notizia. È un giocatore molto promettente. Prima dell’infortunio migliorava costantemente e possiede un grandissimo potenziale. Sono rimasto sorpreso anche da quanto positivamente abbia reagito a un infortunio così grave. Ora deve continuare a giocare, in modo da poter dare un aiuto enorme alla squadra».

Como, occasione storica contro il Feyenoord

Se il Como dovesse battere il Feyenoord, diventerebbe soltanto il terzo club italiano della storia a vincere le prime due partite giocate in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Verona nel 1985/86 e Sampdoria nel 1991/92.

Al De Kuip si preannuncia una sfida intensa, tra due squadre coraggiose e propositive. Per Addai, invece, può essere la notte del riscatto personale.